تصدر اسم مودل روز الترند في المملكة العربية السعودية بعد تعرضها لموقف محرج جدا خلال بث مباشر عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دخل معها البث ضيف عشوائي، وكان في وضع مخل بالآداب .

وتصدر اسم مودل روز الترند عبر تويتر بعد هذه الفضيحة، حيث قام شاب بفعل فاضح أمامها على البث المباشر الخاص بالعارضة السعودية.

وقال الجمهور ان روز من الصدمة انهارت ضحكاً خلال البث وقطعته عن الشاب .

وفي اول تعليق لها، قالت مودل روز “صار اللي صار امس وحاولت اني اتدارك الموضوع وحاولت امشي الموضوع كأنه ما صار شيء بس لما قريت الكومنتات ما قدرت امسك نفسي لأنه انصدمت”.

وتابعت “فأي واحد ينحط بنفس موقفي رح يصير فيه نفس الشيء ما سويت ردة فعل لأنه ما كنت عاوزة افتح عيون الناس وتروح تدور عليها بس ما زالت الناس فاضية ما عندها شيء وقامت نشرت اللايف”.

ودافعت مودل روز عن ضحكها قائلة “اضحك من هول الموقف اللي شفته يعني ما توقعت في ناس بقلة الحياء هذه وانصدمت من قله الحياء هذه”.