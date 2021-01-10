أثارت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة باسم “مودل روز” ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه بإطلالة جريئة وهي تؤدي رقصة على انغام اغنية اجنبية.

فقد نشرت مودل روز الفيديو عبر حسابها على “سناب شات” ظهرت فيه وهي تُمسك مشروب طاقة ثم تضعه فجأة وتقوم بالرقص، وللوهلة الأولى تظهر بتيشرت واسع يغطيها بشكل كامل، وفجأة يتبين أنها بدون “بنطلون”، وترتدي ملابس داخلية فقط.

وقد تعرضت مودل روز لانتقادات واسعة بسبب هذا الفيديو حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “كأن شووي شويي زودتها ولا ” و “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يويلك من ربي هذا الحريه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يفكنا شرك انتي ولي زيك ” و “استغفرالله اناس نسيت انه في رب بيحاسبهم اتانسووو بدنياكم شوفو اخرتكم”.

وكانت مودل روز قد شاركت، قبل ذلك، متابعيها على انستغرام بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها وعلقت عليها مثنية على جمالها حيث تعليقا على الصور باللغة الانكليزية “أنا سكي وأعلم ذلك” في إشارة الى ثقتها القوية بنفسها وبجمالها.