كشفت الفاشينيستا السعودية المعروفة باسم مودل روز عن اسمها الحقيقي للمرة الأولى، والأسباب التي دفعتها لإخفائه، وذلك بعد تلقيها سؤالا من أحد المتابعين خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي في سناب شات .

كلام مودل روز جاء ردا على أحد المتابعين الذي وجه لها سؤالا قائلا: “ليش اخترتي تخشي عالم الشهرة باسم روز مو اسمك الحقيقي روان”، لترد بدوره: “أول شي أنا دخلت باسم روزانا والناس اختصرت الاسم لروز فبقي روز بعد ما الناس ضلت تستخدمه وتختصره بهاي الطريقة”.

وأضافت عن سبب إخفاء اسمها: “بداية انا كنت أول عارضة أزياء في السعودية، ما اتوقع إنه كان فيه سعوديات في السوشال ميديا، وما أدري شو رد فعل الناس، وما كنت أبغي الناس تعرف إنه أنا هي روز، ما كنت أحب إنه أكون سبب في ضرر أهلي.. يعني أوكيه أنا أبقى مشهورة لكن ما أضر أهلي”.

وتابعت مودل روز: “هذا كان في الأول زي ما قلت كنت أخاف إنه الناس تعرف إنه أنا روان اللي بيعرفوها، لكن بعد كدة لما اختي صارت مشهورة وبقت على السوشال ميديا وهكذا بقيت لا خلاص بقول على كل حاجة عادي ما بخاف، لأنه الامر بقى معروف للجميع وصار الأمر عادي”.

وتفاعل العديد من المتابعين مع عارضة الأزياء السعودية، وبينهم من شارك بتعليقات إيجابية وآخرون بتعليقات اتهم فيها السعودية الشهيرة بالتضليل.