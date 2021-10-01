نشرت عارضة الأزياء السعودية ​مودل روز​ مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على احد تطبيقات التواصل الإجتماعي ظهرت فيها وهي ترتدي كروب توب باللون الأبيض وبنطلون جينز وتستلقي على سريرها.

ونسقت مودل روز مع التوب سلسلة بطن أبرزت رشاقتها وجمال قوامها،

وكانت مودل روز قد اثارت الجدل قبل ذلك بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس مثيرة كشفت عن أجزاء من جسدها بينما كانت تضع كوب من الماء على رأسها وترقص على انغام شرقية.

من ناحية اخرى شن محمد الحمود، زوج عارضة الأزياء السعودية مودل روز، هجوما جديدا عليها عبرمقطع فيديو، وجه لها فيه رسالة قاسية، وقال عنها إنها “تشوه سمعة السعوديين”.

وقال محمد الحمود في الفيديو “زبدة الموضوع، أنا ما راح أضرب أحد بأحد، مو هذه طريقتي، إذا انتي متعودة على ناس معينين، هذا الموضوع، فمحمد غير ومقامه مرفوع فوق، ما حصلتي التينش الذي تبغينه عندي، حاولتي تسوين زوبعة وما نفع معاكي”.

وتابع زوج مودل روز “أنا ساكت بمزاجي مو عشان شي.. بس كل مرة يصير شيء تروحين ترسلين فلانة وعلانة من السوشال ميديا علشان تسوين شوشرة.. حبيبتي اليوم انتهى الموضوع عيشي حياتك وكفاية قرف.. والله عيب يعني صراحة شوهتي سمعة السعوديين بهذه الحركة”.