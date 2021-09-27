شاركت الفاشينيستا السعودية متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة مثيرة وهي تؤدي وصلة رقص شرقي.

وظهرت مودل روز في الفيديو وهي ترتدي ملابس مثيرة كشفت عن أجزاء من جسدها بينما كانت تضع كوب من الماء على رأسها وترقص على انغام شرقية.

تشوية سمعة السعوديين

من ناحية اخرى أحدث محمد الحمود، زوج عارضة الأزياء السعودية مودل روز، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو، وجه لها فيه رسالة قاسية، وقال عنها إنها “تشوه سمعة السعوديين”.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه محمد الحمود، يتحدث فيه عن اتهامه بالتغطية على علاقته السابقة بمودل روز، من خلال إعلانه الارتباط بأخرى.

وقال محمد الحمود في الفيديو “زبدة الموضوع، أنا ما راح أضرب أحد بأحد، مو هذه طريقتي، إذا انتي متعودة على ناس معينين، هذا الموضوع، فمحمد غير ومقامه مرفوع فوق، ما حصلتي التينش الذي تبغينه عندي، حاولتي تسوين زوبعة وما نفع معاكي”.

وتابع زوج مودل روز “أنا ساكت بمزاجي مو عشان شي.. بس كل مرة يصير شيء تروحين ترسلين فلانة وعلانة من السوشال ميديا علشان تسوين شوشرة.. حبيبتي اليوم انتهى الموضوع عيشي حياتك وكفاية قرف.. والله عيب يعني صراحة شوهتي سمعة السعوديين بهذه الحركة”.