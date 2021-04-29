شن الموزع الموسيقي ” أحمد عبد السلام ” هجوما على الملحن ” عمرو مصطفى ” بسبب ما أدلى به الأخير من تصريحات خلال حواره مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامجها العرافة .

حيث هاجم عمرو مصطفى الفنان ” عمر دياب ” مشيرا إلى ان الأخير خذله على حد قوله مما جعله يتوقف عن التعامل معه .. كما تحدث أيضا عن الفنان ” تامر حسني ” وأنه لا يزال في بداية مسيرته الفنية .

فقال : ” عمرو دياب اتشهر بسبب أعمالي ومش هديله تاني .. عمرو دياب قدم أغنية وطنية من غيري وبعدها مفرقش معايا حاجة وقلت مع السلامة ” .

وتابع : ” إيه هو تاريخ ومسيرة تامر حسني ؟.. لسه قدامه كتير عشان يشتغل تاني .. أصحاب تامر حسني بيجاملوه ” .

وعلق الموزع أحمد عبد السلام على انتقادات عمرو مصطفى لعمرو دياب وتامر حسني في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فكتب قائلا : ” مكنتش حابب اتكلم عن حد من زمايلي في الوسط الفني ولا ده أسلوبي لكن كلام الملحن عمرو مصطفى استفزني جدا ” .

وأضاف : ” أولا تامر حسني فنان ناجح جدا ومجتهد جدا ويستاهل يكون نجم الجيل بفنه وأخلاقه ده بالنسبة لتامر حسني .. ثانيا إنت دايما بتستغل إسم عمرو دياب في أي برنامج ليك عشان تعمل شو وتروج لنفسك .. مش فاهم مع أنه أكتر حد وقف جمبك وكان سبب رئيسي في اللي إنت فيه دلوقتي ” .

واستكمل : ” وعلى فكرة بقى عمرو دياب ناجح من قبلك بكتير وبينجح دلوقتي من غيرك برضه وكذلك حماقي والجاسمي وكل النجوم اللي ذكرت أسماءهم .. كفاية كده ومش هقولك غير كلمة واحدة ربنا يهديك وتركز في شغلك أحسن بدل ما تجيب في سيرة الناس ” .