أعلنت المطربة السعودية الشعبية موضي الشمراني عقد قرانها اليوم الثلاثاء دون الكشف عن هوية زوجها، فيما انهالت التبريكات عليها من جمهورها والفنانين الذين تمنوا لها حياة سعيدة.

ونشرت موضي الشمراني صورة من دعوة عقد القران، عبر حسابها على تويتر، والتي جاء في نصها أن الحفل تم يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

كما شاركت الشمراني عبر حسابها في إنستغرام، مقطع فيديو لمواطنتها الفنانة وعد، وهي تبارك لها وتسألها عن موعد حفل زفافها بفرح كبير وواضح لتقوم بالغناء فيه قائلة: “شفتو الاخبار الجميلة موضي الشمراني كتبت كتابها مرة انبسطت لها شفتها مرسلة لي بوست وهي اخت عزيزة وحبيبة كلمتها وقلت لها يلا بسرعة وين بتسوين العرس بغني فيه كله من اوله لآخره”.

كما شكرت موضي متابعيها الذين قدموا لها التهنئة والتبريكات التي تلقتها وشاركت تعليقاتهم والتي جاء فيها: “الف مبروك يا احلى موضي مرة فرحانة لك تستاهلين كل خيرالله يهنيك” و”مبرووك الف الف مبروك بالرفاه والبنين ” و”الله يسعدك ويتمم لك على خير يا رب” و”مبروك حبيبيتي موضي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير الله يهنيك ويسعدك ويتمملك على خير يا قلبي”.

وتداول المتابعون خبر ارتباط الشمراني بشكل كبير، فيما لم تسلم من الانتقادات، كما استغرب بعضهم زواجها بعمر كبير وقيامها بإخفاء اسم زوجها حيث كتب احدهم “ليش ماكتبت اسم العريس.. الزمن اختلف قبل كانوا يكتبون اسم العريس ويخفون اسم العروسه الان يكتبون اسم العروسه ويخفون اسم العريس.. ليش هو اسم العريش عورة”.

واول يطلعون صورة العريس ويغطون صورة العروس ذلحين العكس دينا فيها العجب — ريم (@reemsk144) June 29, 2021

تزوجت من قبل وعيالها كبار بس مايمنع تتزوج ثاني — نهَاوند (@Elii2_) June 28, 2021

يذكر أن الفنانة السعودية موضي الشمراني من مواليد عام 1972 في جدة بالمملكة العربية السعودية، واحدة من أبرز الفنانين السعوديين خلال السنوات الماضية وتختص في الفن الشعب حيث بدأت في عام 1995م في إإحياء الحفلات الشعبية في الأعراس السعودية،