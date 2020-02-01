موقف مؤثر يبكي نانسي وعاصي وحماقي.. شاهد ماذا حدث!

لم يتمالك الفنانين نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي نفسهم من البكاء في ذا فويس كيدز The Voice Kids، بسبب موقف مؤثر جمع بين متسابق عراقي وشقيقه الذي غاب عنه سنوات.

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وقع الأمر، عندما صعد الطفل العراقي عبد الكريم حاتم على مسرح ذا فويس كيدز، وحرص على غناء أغنية لشقيقه الذي سافر ولم يره منذ سنوات.

ولكن لم يلتف أي حكم للمتسابق العراقي عبد الكريم رغم جمال صوته، إلا أن موقف مفاجئ قلب أجواء ذا فويس كيدز، عندما طلب أحد القائمين على البرنامج أن يتم إعادة تصوير غناء المشترك بسبب وجود عطل تقني.

وبشكل مفاجئ، غادرت نانسي عجرم مقعدها في لجنة التحكيم وحل مكانها شقيق المتسابق، وفور أن غنى أخيه على المسرح ضغط على الزر والتف إليه، ليدخل في نوبة بكاء فور رؤيته لشقيقه.

ولم تتمالك نانسي عجرم نفسها ودخلت في نوبة بكاء حارة من جراء الموقف المؤثر، للحد أنها بكت بصوت عالِ غير مبالية بالكاميرات والتصوير.

وزاد الموقف تأثراً، عندما صعد شقيق المتسابق لوالديه ليبكيا فور رؤيتهما له غير مصدقين ما يحدث، وهنا أبدى الفنان محمد حماقي عن سعادته بأن يكون جزءاً من هذا المشهد وعودة الشاب إلى أسرته بعد غياب سنوات.