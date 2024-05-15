في الفترة الأخيرة ظهر عدد كبير من الفنانات في جلسات تصوير وهن يرتدين روب الاستحمام “البرنص”.

آخر المنضمات لقائمة الفنانات هي الفنانة المصرية مي سليم بعدما شاركت جمهورها بصورة وفيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة لها.

مي سليم آخر الفنانات المرتديات “برنص”

وظهرت مي سليم في جلسة التصوير الجريئة وهي ترتدي “بُرنص الاستحمام”، وقامت بوضع الفوطة على رأسها.

الفنانة غادة عبد الرازق ظهرت أكثر من مرة بالبرنص في جلسات تصوير، الأولى وهي تجلس بجانبها فستان وكانت تستعد لارتدائه.

والثانية ظهرت وهي في البانيو وتطل من نافذة مبنى مرتفع.

أما سمية الخشاب ظهرت 3 مرات بالبرنص في جلسات تصوير مختلفة وفي كل مرة ترتدي برنص بلون مختلف، فيما قررت منة عرفة الاحتفال بعيد ميلادها بجلسة تصوير مختلفة، ظهرت بالبرنص على السرير وأمامها قالب الحلوى.

آخر أعمال مي سليم

يذكر أن مي سليم شاركت في رمضان 2024 بمسلسل “المداح: أسطورة العودة”.

ومسلسل “المداح: أسطورة العودة” بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

أما غادة عبد الرازق شاركت في رمضان بمسلسل “صيد العقارب” مع رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، منال سلامة والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة “فينومينا” للإنتاج الفني.

آخر أعمال سمية الخشاب

فيما قدمت سمية الخشاب مسلسل “بـ100 راجل” مع سماء إبراهيم، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبد المغني، محمد عبد العظيم.

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