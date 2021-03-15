أجرت الفنانة السورية ” ميادة الحناوي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري ” يوسف الحسيني ” في برنامجه التاسعة للرد على الشائعات التي ترددت مؤخرا حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد وأخرى حول إصابتها بمرض الزهايمر .

وأعربت ميادة الحناوي عن حزنها واستيائها من تلك الشائعات التي لا تعلم ما الهدف من ترويجها أو من هم مطلقوها .. فقالت : ” شو هالأذى ناس ما بتخافش ربنا أكيد متسلطين عليا ليه مش عارفة والله العظيم .. أنا بقولهن اتقوا الله لإنه في قصاص في الدنيا .. الناس الّلي بتأذي غيرها بالكلام والأفعال ” .

وأشارت ميادة الحناوي إلى أنها عاشت بعض الظروف العائلية مثل وفاة شقيقتها والتي منعت ظهورها على الساحة الفنية كثيرا في الفترة الأخيرة .. كما أكدت على إنها في أتم صحة وعافية .

https://www.youtube.com/watch?v=CSGnBa3BZ0Q&t=330s