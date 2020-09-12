في رسالة صوتية لبرنامج ” المساء مع قصواء ” المذاع على قناة ” Ten ” كشفت الفنانة السورية ” ميادة الحناوي ” عن سبب غيابها الطويل عن الساحة الفنية مطمئنة جمهورها على وضعها الصحي الحالي .

فأشارت ميادة الحناوي إلى أن حالتها الصحية ممتازة جدا وأن سبب توقفها الفني يعود إلى انتشار فيروس كورونا المستجد لعدم وجود حفلات بالإضافة إلى ظروف الطيران .. مؤكدة على إنها قبل ظهور الفيروس كانت قد أحيت حفلا غنائيا في المغرب بمهرجان موازين .

وتابعت : ” وكان عندي بعده حفل في تونس مريت فيه بظرف صعب شوية الناس افتكروني إني بي شيء أو اختل توازني ” .

وأضافت : ” والحقيقة إني قربت للأمام أضبط الميكروفون ورجعت لورا ووضعت كعب الحذاء على الفستان فسقطت .. فكروا الناس إني مريضة لكن أنا الحمد لله ما كان بيني شيء ورغم ذلك قمت وكفيت الحفل ” .