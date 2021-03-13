أدلت الفنانة السورية ” ميادة الحناوي ” بتصريحات لها خلال لقائها مع برنامج ” VIP ” الذي يُبث عبر أثير إذاعة ” سوريانا ” كشفت فيها عن رأيها بما يقدمه كلا من الفنانين : محمد رمضان وحسن شاكوش .

فقالت : ” مين محمد رمضان ومين حسن شاكوش ؟ يا حرام عالفن ” .. وأضافت إنها لا تتابع أعمال رمضان الغنائية والتمثيلية .

وعن الأغنية السورية أشارت ميادة الحناوي إلى إنها غير ناجحة والسبب هو حصول الفنانين على مساعدة من أجل النهوض والانتشار .. وأن بعض الفنانين مثل ناصيف زيتون يتبعون النمط الواحد .

وعلقت ميادة الحناوي على ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن إصابتها بمرض الزهايمر نافية هذا الأمر موجهة رسالة إلى مطلقي الشائعات : ” خافوا من الله لأن الدنيا فيها موت وحياة ” .

وأكدت على أن ابتعادها عن الساحة الفنية حالياً يأتي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد واتباعها الإجراءات الوقائية .