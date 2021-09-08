أجرت الفنانة ” ميرفت أمين ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” يوسف الحسيني ” في برنامجه التاسعة طمأنت من خلالها جمهورها ومحبيها عليها بعد نشوب حريق في الساعات الماضية بالعقار الذي تقطن به .

وخلال المداخلة قدم يوسف الحسيني التعازي لميرفت أمين في وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” مشيرا إلى العلاقة القوية التي كانت تجمع الفنانتين ببعضهما البعض .

وأعربت ميرفت أمين عن حزنها الشديد على رحيل دلال عبد العزيز وتأثرها بوفاتها فقالت وهي تبكي : ” الله يرحمها .. في حتة كبيرة قوي راحت مني وعندي غصة مش بتروح .. قطعت بيا جامد ” .

وتابعت : ” إحنا تقريبا مكناش بنفترق وولادها ولادي ومنة برضه بنتها .. كنا على طول مع بعض ” .