مازالت الفنانة السورية ميرنا شلفون تثير الجدل بين المتابعين بسبب إطلالاتها الجـ.ريئة التي تجاوزت الخطوط الحمراء.

وذلك بعد نشرها العديد من الصور عبر تطبيق إنستغرام من أخر جلسة خضعت لها .











فظهرت بفستان ذات اللون beige قصير جداً مع أكمام طويلة لليدين، اضافة إلى حزام توسط خصرها.

واختارت شلفون لإطلالتها الأخير تسريحة شعر ذيل الحصان مع لمسات جمالية أظهرت ملامح قوتها.

لكن ما أثار غضب المتابعين هو ظهور ميرنا شلفون في إحدى الصور، وهي جالسة بطريقة كشفت عن فخذيها بشكل واضح.

لتنهال عليها التعليقات بين منتقد لجرأتها الكبيرة ومعجب بجمالها وأنوثتها الطـاغية واصفينها “بالصاروخ”.

الجدير بالذكر أن شلون أثارت ضجةكبيرة بين الجمهور بعد أن أبدت رأيها في أكثر الشخصيات التي تتمنى تجسيدها في الواقع.

معتبرة بأن دور العـاهرة هو الأقرب إلى قلبها وذلك بعد مشاركتها مقطع من إحدى أعمالها “سكر وسط ” بشخصية سعاد العاهرة.