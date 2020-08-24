نشرت الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن حزنها وتأثرها بالأحداث التي تشهدها لبنان في الآونة الأخيرة .

والذي أدى إلى اختفائها عن السوشيال ميديا مما جعل إحدى المتابعات لها تطالبها في تغريدة بالعودة للتواصل مع متابعيها .

فقالت : ” وحيات الله وشو ما بدك وحشتينا وقلوبنا معك لآخر يوم .. بس ما عاد نتحمل أكتر وإنتي بعيد عنا .. بس ممكن تقولي أي شيء لنطمن ” .

وكتبت ميريام فارس في ردها على تلك التغريدة قائلة : ” ما بقى في شي إلو معنى إنو ينقال .. لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شارع ولا بهدل .. قلبي عم يبكي من جوا .. لأول مرة بحس حالي ضعيفة ومكسورة .. للأسف دولتي كسرتني ” .