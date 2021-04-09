اثارت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك غضب اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها صور جديدة لها من وحي الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان حاليا.

وظهرت ميريام كلينك في احد هذه الصورـ التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، هي تجلس على الارض وحولها العشرات من غالونات الزيت.

وعلقت ميريام كلينك على الصورة كاتبة: “من الممكن ان يقتلك اللبناني للحصول على احد هذه الغالونات ووها”.

كما ظهرت في مقطع فيديو وهي تسحب مال من مكنة الصراف الالى وعلقت كاتبة “احب الكاش”.

يذكر ان لبنان يشهد العديد من حوادث التضارب وتقاتل للحصول على سلع غذائية مدعومة كالزيت او علبة حليب وهو مشهد بات يتكرر يومياً وفي مختلف المناطق في ظل الارتفاع الجنوني في الاسعار.