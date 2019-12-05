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ميريام كلينك تظهر مفاتنها بمايوه فاضح!

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ميريام كلينك

ميريام كلينك

أطلت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك بصورة جريئة جديدة اظهرت مفاتنها بشكل فاضح.

وظهرت ميريام كلينك في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام مرتدية مايوه سباحة كشف الكثير من مفاتنها علقت عليها قائلة: “الحياة قصيرة جدا لتكون مملة”

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Life is short to be boring ..

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كما نشرت ميريام كلينك مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي معطف بينما كانت تتوجه الى الشرفة قبل ان تخلعه في اخر الفيديو.

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