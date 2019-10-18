ميريام كلينك عارية الصدر: “البلد اخد منا كل شي”!

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام وذلك ترويجا لاغنيتها الجديدة.

وقد ظهرت ميريام كلينك في الصورة عارية بينما كانت تغطي صدرها بيديها وعلقت مستغلة الاوضاع التي يمر بها لبنان حاليا قائلة: “البلد اخد منا كل شي حتى تياب ما بق فينا نشتري”.

وكانت ميريام كلينك قد نشرت فيديو ترويجي قصير لاغنيتها الجديدة والتي تحمل توقيع الفنان الياس الرحباني.

واثارت ميريام كلينك حينها غضب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل وذلك بعد ان كتبت مقارنة نفسها بفيروز حيث قالت “كلمات وألحان الياس الرحباني… أول وحدة كتبلها ولحنلها كانت فيروز ولهلق انا آخر وحدة”.