ميس حمدان بإطلالة جريئة : ” مش هتنيل أتجوز غير عن حب “

نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور والتي ظهرت من خلالها مرتدية فستان باللون الأحمر في احتفالها بعيد الحب .
وتحدثت ميس حمدان في تعليقها على الصور عن الحب وعن السبب من عدم زواجها إلى الآن فقالت : ” الحب أحلى حاجة اتخلقت فعليا في الوجود بكل أشكاله .. ولو هتكلم عن الحب بين الراجل و الست فبالنسبة ليا الحب ده بالذات بينعش فؤادي و بيخليني إنسانة محبة للحياة و عايزة أكون أحسن و حاجات تانية كتير و الحمد لله عشته أكتر من مرة بكل تفاصيله الحلوة و المرة ووجعه المؤلم ” .
وتابعت : ” ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضة أتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حواليا إن خلاص مفيش حاجة إسمها حب .. لكن أنا مصممة إني مش هتنيل أتجوز غير عن حب حتى لو هيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين وأنا ماشية على العكاز مثلا معرفش ” .
وأضافت ميس : ” الدنيا مش مستاهلة فاستغلوا الحب وسخروه ليكو واستمتعوا بيه قد متقدروا .. حبوا واتحبوا لإن الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب .. الحب بيدي طاقة إيجابية تخليك طاير فوق الريح .. من الآخر كده الحب هيفضل طول عمره مرمغة مش مفهومة ” .
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الحب احلى حاجه اتخلقت فعليا في الوجود بكل اشكاله ….ولو حتكلم عن الحب بين الراجل و الست فبالنسبه ليه الحب ده بالذات بينعش فؤادي و بيخليني إنسانه محبه للحياه و عايزه اكون احسن و حاجات تانيه كتير و الحمد لله عشته اكتر من مره بكل تفاصيله الحلوه و المره و ووجعه المؤلم ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضه اتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليه ان خلاص مفيش حاجه اسمها حب لكن انا مصممه إني مش حتنيل اتجوز غير عن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين و انا ماشيه عل العكاز مثلا هههه معرفش ….الدنيا مش مستاهله فاستغلو الحب وسخروه ليكو و استمتعو بيه قد متقدرو ..حبو و تحبو لان الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب ..الحب بيدي طاقه ايجابيه تخليك طاير فوق الريح ..من الاخر كده الحب حيفضل طول عمره مرمغه مش مفهومه ………. Love and a red rose can’t be hid.” By#TOMA Outfit & styling @toma.studio_ Photographer : @theg3fr MUA:@sallymoustafamakeup Hair:@askarmahmoud