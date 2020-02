ميس حمدان بإطلالة جريئة : ” مش هتنيل أتجوز غير عن حب “

View this post on Instagram

الحب احلى حاجه اتخلقت فعليا في الوجود بكل اشكاله ….ولو حتكلم عن الحب بين الراجل و الست فبالنسبه ليه الحب ده بالذات بينعش فؤادي و بيخليني إنسانه محبه للحياه و عايزه اكون احسن و حاجات تانيه كتير و الحمد لله عشته اكتر من مره بكل تفاصيله الحلوه و المره و ووجعه المؤلم ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضه اتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليه ان خلاص مفيش حاجه اسمها حب لكن انا مصممه إني مش حتنيل اتجوز غير عن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين و انا ماشيه عل العكاز مثلا هههه معرفش ….الدنيا مش مستاهله فاستغلو الحب وسخروه ليكو و استمتعو بيه قد متقدرو ..حبو و تحبو لان الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب ..الحب بيدي طاقه ايجابيه تخليك طاير فوق الريح ..من الاخر كده الحب حيفضل طول عمره مرمغه مش مفهومه ………. Love and a red rose can’t be hid.” By#TOMA Outfit & styling @toma.studio_ Photographer : @theg3fr MUA:@sallymoustafamakeup Hair:@askarmahmoud