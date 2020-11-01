وشاركت الفنانة الاردنية ميس حمدان متابعيها على انستغرام بصور من جلسة تصوير جديدة مرعبة تناسب أجواء الهالوين لتزامنه مع عيد ميلادها.

وكتبت ميس على الصور، قائلة:” كل الناس في عيد ميلادها بتحط صورمبهجة بس أنا السنة دي قررت احط صور مرعبة تتماشى مع احتفالات عيد الهلع و القرع الهالوين كل سنه وًانا طيبه و بخير”.











وقد اثارت جلسة التصوير هذه انتقادات لاذعة لميس حيث جاءت معظم التعليقات منتقدة هذه الاطلالة فقد كتبت احداهن: “ليه بس تعملي في نفسك كدا ده انا بحبك حتى ،انتي شكلك جميل من غير الحاجات دي” فيما كتبت اخرى “الشعور بالنقص لدي معظم الشعوب العربية يؤدي إلى هكذا أنواع من التقليد أعمى لم أرى أحدا من الغرب احتفل بعيد من أعيادنا”.

وكانت ​دانا حمدان قد وجت​ رسالة تهنئة لشقيقتها ​ميس بمناسبة عيد ميلادها.ونشرت صورا لها برفقتها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “كل سنه وانت طيبه وسعيده ومحققة كل حاجة نفسك فيها يا اجدع اخت في الدنيا كلها بحبك بحبك بحبك”.