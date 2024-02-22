كشفت الفنانة ميس حمدان عن الأمنية التي تودّ تحقيقها في مشوارها الفني خلال الفترة الحالية، حيث أكدت أنها ترغب في التعاون من جديد مع النجم تامر حسني، بعد مشاركتهما معاً في الجزء الأول من فيلم “عمر وسلمى”، الذي حصد نجاحاً باهراً حين عُرض في عام 2007، وقدّمت خلاله دور “فرح”، وهي شخصية محورية في الأحداث.

ميس حمدان: تامر حسني إنسان جميل واتمنى العمل معه مجددا

وقالت ميس: “تامر حسني إنسان جميل وبحبّه جداً، وأتمنى إني أتعاون معه من جديد بعد نجاح فيلم “عمر وسلمى”، في حال توافر لنا سيناريو فيلم جيد نعود به للجمهور”.

يُذكر أن فيلم “عمر وسلمى” عُرض للمرة الأولى في عام 2007، وهو من بطولة النجم الكبير تامر حسني والفنانين مي عز الدين وميس حمدان وعزت أبو عوف وغيرهم.

ما سبب غياب ميس حمدان عن الفن لـ 5 سنوات؟

من ناحية أخرى، كشفت ميس حمدان، سبب ابتعادها عن الوسط الفني لمدة خمس سنوات، قبل عودتها الى التمثيل عبر “فيلم السيستم“، الذي تشارك في بطولته الى جانب أحمد الفيشاوي، ويُعرض حالياً في دور السينما.

وفي التفاصيل، قالت ميس إنها غابت عن جمهورها لمدة خمس سنوات لظروف تخصّها، مؤكدةً أنها تحاول العودة الى الساحة الفنية خطوةً بخطوة، والبداية كانت من خلال مشاركتها في فيلم “السيستم”.

هذا وأكدت ميس حمدان أنها تتحضّر لفيلم جديد مع رنا رئيس ومحمد كيلاني بعنوان “أسود ألوان”، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور.

مسلسل عودة البارون

أما آخر أعمالها الدرامية فكانت مشاركتها في ميس حمدان في مسلسل عودة البارون مع الفنان حسين فهمي.

يشارك في المسلسل النجم المصري حسين فهمي الذي غاب عن الدراما التليفزيونية عدة سنوات، إضافة إلى النجم المصري خالد سليم، والنجمة المصرية نهال عنبر، والنجم الأردني ساري أسعد، وربيع زيتون والنجم اللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبد الرحمن خضر، وأحمد عاشور المسلسل إنتاج محمد منصور والمشرف العام على الإنتاج والتصوير خارج مصر وداخلها يوسف خضر.

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