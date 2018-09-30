ميشال الحجل.. متسابقة في ملكة جمال لبنان مصابة بالسرطان

تعاني إحدى متسابقات في ​ملكة جمال لبنان​ من مرض السرطان، ونشأت حملة إنسانية لجمع التبرعات الكافية من أجل مساعدتها لتأمين تكلفة العلاج الباهظة الثمن.

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وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي حملة دعم للمشتركة السابقة في ملكة جمال لبنان 2016 ميشال الحجل لأنها تعاني من مرض السرطان في الغدد اللمفاوية وتحتاج الى تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأميركية

I am really touched by the story of Michelle. I remember her from Miss Lebanon 2016 and here she is fighting cancer today at 24. God be with you dear. And we are all here to help pic.twitter.com/Lw7C3RaUCd — Elissa (@elissakh) September 29, 2018

بدورها عبرت النجمة اليسا عن دعمها لميشال الحجل اذ نشرت بوست عبر حسابها الخاص علىاحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا جاء فيه :”لقد تأثرت حقا بقصة ميشال، أتذكرها منذ أن شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2016، والآن تحارب مرض السرطان وهي في سن الـ24 من عمرها. الله يكون معك، ونحن هنا جميعا للمساعدة”.