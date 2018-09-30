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ميشال الحجل.. متسابقة في ملكة جمال لبنان مصابة بالسرطان

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ميشال الحجل

ميشال الحجل

تعاني إحدى متسابقات في ​ملكة جمال لبنان​ من مرض السرطان، ونشأت حملة إنسانية لجمع التبرعات الكافية من أجل مساعدتها لتأمين تكلفة العلاج الباهظة الثمن.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي حملة دعم للمشتركة السابقة في ملكة جمال لبنان 2016 ميشال الحجل لأنها تعاني من مرض السرطان في الغدد اللمفاوية وتحتاج الى تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأميركية

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God has a reason for allowing things to happen. We may never understand his wisdom, but we simply have to trust his will.🙏🏼❤️

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بدورها عبرت النجمة اليسا عن دعمها لميشال الحجل اذ نشرت بوست عبر حسابها الخاص علىاحد  مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا جاء فيه :”لقد تأثرت حقا بقصة ميشال، أتذكرها منذ أن شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2016، والآن تحارب مرض السرطان وهي في سن الـ24 من عمرها. الله يكون معك، ونحن هنا جميعا للمساعدة”.

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