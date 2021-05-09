دعت منظمة العفو الدولية لإنقاذ الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية ” انتصار الحمادي ” من يد الحوثيون الذين كانوا قد اختطفوها في شهر فبراير الماضي ويخططون لإجراء فحص العذرية لها خلال أيام .

وناشدت منظمة العفو الدولية الميليشيات الحوثية إلى وقف خططها لفحص عذرية انتصار الحمادي المحتجزة لأسباب ملفقة وطالبت بإطلاق سراحها .

كما أكدت المنظمة على أن فحوص العذرية القسرية تعد شكلا من أشكال العنف الجنسي التي ترقى إلى مستوى التعذيب بموجب القانون الدولي .

يذكر أن انتصار الحمادي صاحبة ال 20 عاما كان قد تم اعتقالها من قبل عناصر مسلحة في يوم 20 فبراير عند نقطة تفتيش بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون .

وأشارت العفو الدولية إلى أنه أثناء احتجازها تم استجوابها وهي معصوبة العينين وتعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي .. كما تعرضت لإهانات عنصرية وأجبرت على الاعتراف بارتكاب عدة جرائم منها حيازة المخدرات .