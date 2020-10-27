اشارت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ الى ان الممثلة المصرية ​نجلاء فتحي​ أجمل من ابنتها ​ياسمين أبو النجا​،

اذ انها نشرت صورة للإثنتين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: “صورة ياسمين بنت الفنانه نجلاء فتحي . . الام احلى بكتيييييييييييييبببببر”.

وكانت حضرت ياسمين أبو النجا مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، مع زوجها المخرج خضر محمد خضر، وانتشرت صورة لهما ظهر فيها زوجها وهو يحمل حذائها،

وقد تداولها عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، معبرين عن إعجابهم بالصورة وبموقف زوجها.

ابنة نجلاء فتحي بصحبة زوجها





