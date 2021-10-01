اثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بعد نشرها صورة تجمع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مع شابة قائلة انها ابنتها مشيدة بجمالها والشبه بينهما.

وعلقت مي العيدان على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، قائلة: “ابنة الفنانه ياسمين عبدالعزيز . . ماشاء الله نسخه منها”.

غير ان العديد من المتابعين كان تعليقاتهم متباينة، منها: “تخبل وتشبها”.. وتابع آخر: “سبحان الله بنتها شبه منى زكي كإنها بنتها”..وجاء في تعليق أحدهم: “ما في اي شبه بس نفس زاوية التصوير”.

بينما أكد آخرون أن الفتاة التي نشرتها العيدان، ليست ابنة ياسمين عبد العزيز، وجاء في التعليقات: “هي ياسمين قالت مو بنتي بنت صاحبتها”، و”ما اتوقع بنتها عمرها 17 وهذي البنت ملامح بنت بنهايه العشرينات غلطانه انتي”، “مو بنتها اللي في الصوره”، و”مش بنتها طلعت ونفت ان اللي فالصورة مش بنتها عندها ولد وبنت ومش معروفين فالسوشال ميديا وفي تخرج بنتها نزلت صورة حضناها ومداريه وجهها”، و” مش بنتها ده صديقتها وهي قالت إن ده مش بنتها”.

والمعروف عن ياسمين عبد العزيز، أنها لا تنشر صور أبنائها على مواقع التواصل، وحريصة على إبعادهم عن عدسات الكاميرات، حتى خلال احتفال الفنانة بتخرج ابنتها، فقد نشرت صورة وهي تحتضنها، ولم تكشف عن ملامحها.

يٌشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز، كانت متزوجة من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبت منه ابنتهما ياسمين، التي أصرّ حلاوة على إطلاق اسم والدتها عليها لكثرة حبه لها، كما أنجبا ابنهما سيف. وبعد زواج استمر سنوات طويلة، وتحديدًا منذ عام 2001، إلى عام 2018، انفصلت ياسمين عبدالعزيز عن زوجها محمد حلاوة، الذي ارتبط بالفنانة الشابة ريهام حجاج، لترتبط عبدالعزيز بعدها بالفنان الشاب أحمد العوضي، الذي يصغرها بست سنوات.

يذكر أن ياسمين كانت قد عانت من وضع صحي حرج خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضها لخطأ طبي، وبعد أشهر قليلة من العلاج شاركت الممثلة الصُورة الأولى لها بعد تعافيها برفقة الأطباء الذين شكرتهم على مجهودهم.