مي العيدان تثير الجدل بعد نشرها صورة لجثمان ” صابرين بورشيد ” قبل دفنها

نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” صورة لجثمان الإعلامية والفنانة البحرينية الراحلة ” صابرين بورشيد ” .

حيث أظهرت الصورة جثمان المتوفاة وهي بالكفن ذو اللون الأسود موضوعا على قاعدة خشبية استعدادا للدفن .. وكتبت مي على الصورة : ” جعل الله قبرك روضة من رياض الجنة ” .

كما أرفقت مي تعليقا على الصورة قائلة : ” حصريا صورة جثة المرحومة بإذن الله المذيعة والفنانة صابرين بورشيد .. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ” .

وفي أعقاب نشر هذه الصورة أثارت مي العيدان استياءا كبيرا وشن المتابعين هجوما شديدا عليها متسائلين عن ماهية السبب من وراء نشر مثل هذه الصورة .

وطالب بعض المتابعين بحذف الصورة فيما اكتفى البعض الآخر بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة .

وجاءت بعض تعليقات المتابعين مثل : ” ليش بأسود وليش التصوير ” و ” احذفي صورها التي بدون حجاب وترحمّي عليها هذا يكفي وليس لها داع صور زي كذا ” .

وأضاف آخر : ” الله يرحمها والآن ما راح يفيدها غير عملها فهو الباقي لا مال ولا جمال ولا أهل تظل بروحها مع أعماله اتعظي يا اخت مي العيدان واتقي الله وتستري لعل الله يغفر لك ” .. وقالت إحدى المتابعات ساخرة : ” حصريا قولتيلي ” .

وتوفيت صابرين بورشيد يوم الإثنين الماضي بعد صراع مع مرض السرطان وتمت مراسم الدفن وتشييعها إلى مثواها الأخير يوم أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر .