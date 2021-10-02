أثارت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” الجدل، بنشرها صورة للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وإلى جانبها صورة لشابة قالت مي إنها ابنة ياسمين.

وعلّقت العيدان على الصورتين قائلة: “ابنة الفنانة ياسمين عبدالعزيز . . ماشاء الله نسخه منها”، حيث بدت صاحبة الصورة شابة جميلة وذات ملامح جذابة.

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من رأى أن الشابة تشبه ياسمين إلى حد كبير، وبين من أكد أن الشابة ليست إبنتها ولا تشبهها وأن الفنانة سبق ونفت أن هذه الشابة هي إبنتها بل إبنة الجيران.

فجاء في بعض التعليقات: “تخبل وتشبها”، “سبحان الله بنتها شبه منى زكي كإنها بنتها”، “ما في اي شبه بس نفس زاوية التصوير”.

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وأكد متابعون آخرون أن صورة تلك الشابة التي نشرتها الإعلامية، ليست ابنة ياسمين عبد العزيز، وجاء في التعليقات: “هي ياسمين قالت مو بنتي بنت صاحبتها”.. وأيضًا “مـــا اتوقع بنتها عمرها 17 وهذي البنت ملامح بنت بنهايه العشرينات غلطانه انتي”، “مو بنتها اللي في الصوره”ـ.

و”مش بنتها طلعت ونفت ان اللي فالصورة مش بنتها عندها ولد وبنت ومش معروفين فالسوشيال ميديا وفي تخرج بنتها نزلت صورة حضناها ومداريه وجهها”، و”مش بنتها ده صديقتها وهي قالت إن ده مش بنتها”. فيما أكد البعض الآخر أن الفتاة هي الاستايلست الخاصة بالفنانة وليست إبنتها.

يُشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تحرص على إبعاد أولادها عن مواقع التواصل الإجتماعي والأضواء ولا تنشر لهم أي صور، وحتّى خلال تخرج ابنتها “ياسمين حلاوة” نشرت ياسمين صورة وهي تحتضنها من دون إظهار ملامحها.

ولكن يتبادر إلي أذهان الجمهور تساؤلًا حول إذا ما كانت ياسمين عبد العزيز ستغضب من قيام الإعلامية مي العيدان بنشر صورة ابنتها على العلن، في حال كانت هذه الشابة فعلًا هي ابنتها.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز وصلت إلى القاهرة بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي مرت بها مؤخرًا، والتي دامت حوالي 4 أشهر، وعادت من سويسرا بعد رحلة علاج طويــلـة أجــرت خلالها أكثر من عملية جراحية.

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