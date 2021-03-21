وجهت الاعلامية الكويتية مي العيدان انتقادا الى الفنان العراقي علي يوسف بسبب ظهور كحول في احد الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي العيدان مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهر فيها علي يوسف أثناء مشاهدته احدى مباريات كرة القدم وعلقت عليه كاتبة: “استاذ علي يوسف ممكن تعلمنا بطل الوسكي الكبير اللي على يمين التلفزيون شنو وضعه بالتصوير . . يا اخي شيله و لا استعراض و تفاخر . . وبعدين تطلع باللقاءات تقول انا رجل عدل . . واضح عدل . . عدل . . عدل كفو على السنع”.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي توجه فيها مي العيدان انتقادا الى علي يوسف فقد سبق وان تبادلا الهجوم على خلفية زواجه من الفنانة هند البلوشي وقيام العيدان بنشر صورة زوجته الاولى زهراء البصري.