فاجأت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ بكشفها عن قضية أخلاقية تعود لممثلة ومخرجة متزوجة من ابن ممثل، قامت بخيانته في منزل الزوجية وامام اولادها مقابل ساعه قيّمة مستعملة على حدّ قولها.

ونشرت مي العيدان مقط فيديو عير حسابها على اليوتيوب كشفت فيه عن ذلك دون ذكر اسم هذه الممثلة.

واللافت ان مي العيدان لم تظهر بوجهها حيث اكتفت بتسجيل صوتي قالت فيه انها ستتحدث خلاله عن أمر وصفته بالمخجل “من جميع الجوانب سواءا الاخلاقية او السمعة”.

وتابعت ان هذه الفنانة وزوجها وصلوا لمرحلة “العار وتعودوا عليه واستأنسوا الطريق الحرام”.

وعن مكان وزمان الفضيحة، قالت مي العيدان “ما ضرورى تكون في الكويت بل ممكن تكون في الخليج او الوطن العربي ليس فقط السالفة محسوبة على الكويت ونحنا بس نتحكى والشاطر هو الذي يعرف “.

وتابعت ان “هذه الممثلة او المخرجة متعودة من نعومة اظافرها تعودت على هذا الطريق وعندما تسوي علاقة مع رياييل وايد تتوقع ان هذا عادة واني مطلوبة ومرغوبة”.

واضافت ان زوج هذه الفنانة هو ابن فنان “وكل اصدقائه في الاماكن الاعلامية وغير الاعلايمة يسلمون عليها ويرحبون فيه وهم اساسا يضحكون عليه في ضهرهم لانهم هم اساسا مسوين علاقات مع مرته”.

وقد اثار الفيديو ردود فعل مستهجنة من المتابعين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “اذا انت صادقه قولي اسمها حتى نتأكد انك رويتي قصه حقيقيه لجمهورك حتى نثق بيج انك تنقلين اخبار حقيقيه مو مزيفيه” و “الحين ناس مو زينة َانت شكو شنو حارك تخوضين باعراض الناس.. الله يطيح حظك ياقبيحة الأخلاق” و “لاحول ولا قوة الا بالله المشهورات والسوشيل ميديا صايره مقرفه وشوهو سمعة العربيات والمسلمات لاحياء ولا حشيمه ومامن رادع حسبنا الله وكفى”.