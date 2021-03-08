سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من مواطنتها الفنانة سارة الكندري بسبب احد مشاهدها في مسلسل “أبشر بالسعد” الذي يعرض حاليا.

ونشرت مي العيدان مقطع من المسلسل وعلقت عليه كاتبة: “ولا تصلح لتمثيل ماعندها موهبه و لا امكانيه تمثيليه ومادري منو مفهمها ان التمثيل صوت عالي و لعلعه”.

وكان هذا المشهد من المسلسل قد تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن سخرية واسعة بسبب القدرات المفقودة في التمثيل وصوتها الذي وُصف بالصراخ.

وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي::”ياساتر يارب مو قادرة تحكي ولاتتنفس”..وتابع آخر “لو باقيه بالسجن هوايه احسن”..واضاف آخر “محد بالعها بالواقع تجي تمثل بعد”..وكان هنالك تعليق جاء فيه “صوتها ازعاج بـ ازعاج”.

يذكر أن الفاشنيستا الكويتية كانت قد خضعت للتحقيق بسبب فيديو شاركته عبر حسابها في إنستقرام وُصف بالمبتذل ظهرت فيه وهي تدهن قدميها بالزيت كنوع من الدعاية لصالح إحدى الشركات، وكانت الفاشينيستا بالتحديد تُصور الفيديو في الحمام وهي ترتدي روب الاستجمام، وبحسب المتداول أن زوجها هو من صورها.