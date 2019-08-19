مي العيدان تسخر من صوت هذا الفنان بقسوة بسبب طريقة غنائه السيئة.. ما قصة المليون؟

مرة جديدة، انتقدت مقدمة البرامج الكويتية ابن بلدها الفنان عيسى المرزوق بسبب صوته، ساخرة منه ومن طريقة غنائه السيئة.

وشازكت مي متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو قصير للفنان الكويتي وهو يغني في اجواء غير مناسبة، حيث طغى على غنائه خارج الطبقة، وارفقته بتعليق قالت فيه: “على طاري اللي قالت ان مهرها مليون ومنو يعطيه هذا مليون ويبطل بغني . . يبه مو غصب ماعندك صوت”.

اثار تعليقها وسخرييتها من صوته موجة من الانتقادات والتعليقات القاسية بحقها، متسائلين من اعطاها الحق لانتقاد الناس وتشويه صورتهم بطريقتها المستفزة للبعض.

يذكر بأن الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم طلبت مهراً قيمته مليون ريال لتقبل في الزواج، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات.