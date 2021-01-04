سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من فن الفنانة المصرية رانيا يوسف والذي وصفته بـ “الهابط” وذلك بعد موجة الجدل التي كانت قد اثارتها بتصريحاتها الاخيرة حول ابراز مفاتن جسدها.

فقد نشرت مي العيدان، عبر حسابها على “إنستغرام”، مشهداً لرانيا يوسف وأحمد السعدني من مسلسل “أفراح القبة”، وهو يدفع لها المال مقابل رؤيته لصدرها ولكنها ترفض، موضحةً أن بذلك المبلغ يرى ساقها فقط… وبعدها تنزع العباءة التي ترتديها ليشاهد ساقيها… وعلّقت على المقطع ساخرةً: “هذا فن رانيا يوسف الهابط… مين عاوز يشوف صدر ولا سمانة… كلمن يدلو بدلوه”.

كذلك نشرت العيدان مقطعاً مصوراً خلال حديث رانيا عن مفاتنها، وعلّقت عليه بهجوم ساحق إذ قالت: “انا شفت قلة أدب كثيره في حياتي بس ما شفت هلقد الاخت تتكلم عن موخرتها وبعدين تقول وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وتعطي أمثال شنو الأمثال هذه وانتي قبلها تتكلمين عن موخرتك”.

وأضافت: “والله مو عيب الا عيب وحرام كلمة وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ هذه آية بكتاب الله كتاب منزل ومفروض انتي مسلمه انا وحده أقول هذه لازم تتعاقب عشان اتعرف تعدل من كلامها وأسلوبها”.

واختتمت العيدان هجومها بالقول: “هذه ام قاعدة تربي بنات شنو بطلعهم اذا هذه افكارها وأسلوبها… استغفر الله العظيم بس”.

وكانت رانيا يوسف قد أحدثت ضجة كبيرة بسبب حديثها المثير للجدل إذ قالت: “ما كانتش مؤخرتي بس اللي بارزة.. مؤخرة الفنانات كلهم تقريبًا، يمكن أنا مؤخرتي مميزة.. وقبل ظهوري على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي وقفت أمام المرآة ورأيت أن إطلالتي ومؤخرتي حلوة ولو عندك حاجة حلوة ليه ما تظهرهاش مينفعش أخبيها”.