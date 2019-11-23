مي العيدان تشن هجوما على إلهام شاهين : ” احترمي جسمك وعمرك .. احتشمي يا ولية “

نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان “صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفديوهات ” إنستجرام ” للفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” والتي شنت من خلالها هجوما عليها .

حيث علقت فيها مي العيدان على أحد إطلالات إلهام شاهين التي ظهرت بها مؤخرا في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وكانت ترتدي فستانا أسود اللون عاري الصدر ودعتها بالاحتشام وأن تحترم عمرها وأن ما تفعله إلهام شاهين مثيرا للشفقة .

فكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة قائلة : ” الهام شاهين .. ما تبين تحترمين جسمك المربرب احترمي عمرك ٥٧ سنة ترى مش باقي كتير .. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك .. بالعكس الصورة تثير الشفقة .. بليز لا تستمري احتشمي ياولية ” .

وتفاعل المتابعين على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي تهاجم مي العيدان حيث وجهت انتقادات لها بأن كلامها جارح ولا يتناسب مع إعلامية ولا يحق لها التحدث بهذا الأمر وإنها أيضا ليست صغيرة بالعمر .

فيما مدح البعض شكل الفنانة الهام شاهين واصفين جمالها وطالبوا مي العيدان بالكف عن الحديث وإظهار عيوب الآخرين وتنسى عيوبها وإنها دائما مت تقوم بمثل هذه الأفعال من أجل أن تنال مزيد من الشهرة من خلال التهجم على الآخرين واتهموها بالفشل .