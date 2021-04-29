وجهت الاعلامية الكويتية مي العيدات اعتذار الى مواطنتها الفنانة الهام الفضالة بسبب عدم وقوفها معها أثناء خلافها مع الفنانة البحرينية زهرة عرفات منذ أشهر.

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، صورة للفنانة الهام الفضالة وعلقت عليها كاتبة: “عندي القدره الكامله اني اعتذر للفنانه الهام الفضاله لاني ماكنت معاها بخلاف مع احد الفنانات قبل ٨ شهور و للاسف طلع كلام وموقف الهام صح و انا الغلطانه لان وقفت مع من لايستحق الوقوف معه. . اسفه يا ام فجر”.

يأتي ذلك بعد أن تحدثت زهرة عرفات عن مي العيدان، بشكل غير مباشر ودون أن تذكر اسمها، خلال استضافتها في برنامج “علي ونجم” الذي يقدمه الاعلامي علي نجم عبر شاشة تلفزيون الكويت، وقالت إن مي العيدان “من وجهة نظرها أنها لا تخطئ، وترى أني مخطئة من وجهة نظرها، وأنا حاولت التواصل معها بكل الطرق، لكنها عملتلي بلوك على واتساب وانستغرام وسنابشات، وبعدما وصلت لها عبر تويتر، ردت علي رد طويل أتبعته ببلوك مباشرة”.

بدورها ردت مي العيدان على زهرة عرفات، من خلال نشر مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عنها، مصحوبًا بتعليق “لا فخر تقصدني انا و انا اَي اعترف طردتها من حياتي بعد ٢٣ سنه.. لانها ما تستحق المكوث بحياتي ٢٣ ثانيه مو٢٣ سنه انا قدمت لها الكثير و اقدر اقوله و اعدده و اهي ماقدمت لي ب ٢٣ سنه اي شي طيب يذكر والبلوك هو عباره عن طرد لشخص لا يستحق الاحتفاظ فيه ثانيه وحده بعد”.

وتابعت “عجبتيني لما جيتي تتكلمين عني ضحكتني و نزلتي راسك بعدين رفعتيها ترى تضحكين على نفسك مو علي و لا على الناس و انا ما احتفظ ب شخص يكذب علي كذب مفضوح وعندي كل المستندات و اعتقد الدكتوره فوزيه الدريع شخصيه مرموقه ومحترمه ولا تكذب مثل كذبك واعترفتي جدامها في المطعم في فندق السفير انك كذبتي علي لكن كذبك للاسف فشل ومامشى علي فخليني ساكته احسن لان الموضوع مو بصالحك نهائيا نفس لما كذبتي و قلتي ما اشتغل مع نايف الراشد الا بشروطي والصدق انك انتي رحتيله ووقفتي على بابه علشان يشغلك و نزلتيله ٣ الالاف دينار من اجرك عشان يحط لك لقب فنانة البحرين الاولى بعد ماوقفتي وما احد قام يطلبك و نايف يشهد و انا ما اكذب مثل غيري لاني قويه اللي يكذب دايما اهو الضعيف و السوالف وايد فا خليني ساكته وايد احسن لح و اصرف لك”.

وأضافت “المقطع الناس بعثوه لي انا ما اطالع لقاءات وحده مثلك وإذا على بالك ان في يوم بتصالح معاج مثل ما انتي متوهمه اعطيج اياها كاش ماراح اتصالح معاج لا اخر يوم بعمري نهايي ولو أمرض وتجين تزوريني بمستشفى هم بسويلك بلوك أيضا واطلعك و اقسم بالله ثلاث وبكتابه وبحق شفاعة رسولي و برحمة امي مالك صلح عندي للموت وليوم القيامه . . وحابه أوضح شغله ترى انتي بالحياة ممثله احسن من التلفزيون و انتهى ولا في نقاش ونقطه و انتهى ”.