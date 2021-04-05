نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورتين لمواطنتها إلهام الفضالة أثارتا اهتمام عدد كبير من المتابعين.

ورغم أنها أثنت على جمالها الداخلي والخارجي وكتبت: “إلهام الفضاله نيو. القالب غالب”، تعرّضت الفضالة لموجة واسعة من التنمّر حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنها خضعت لعدد من عمليات التجميل أو استخدمت تقنية الفيلتر.

ومماء جاء في التعليقات الساخرة: “القالب تقطع من عمليات التجميل” و”تحديثات راسها مثل تحديثات الأيفون” و”العيادات والله الي غالبة” و”الإبر والفلر والتجميل غالب قصدك” و”هو وين القالب؟ كلها عمليات تجميل” و”لا حبي لا قالب ولاهَم يحزنون الله ينطي عمليات التجميل مركبة وجه جديد”.

ويُشار إلى أن إلهام الفضالة لا تتردّد في أن تنشر بين الحين والآخر على حسابها الخاص في “سناب شات” مقاطع تُسجل أثناء وجودها في عيادات التجميل حيث تجري تعديلات على شكل وجهها، وهو ما بدأت نتائجه تظهر بوضوح من خلال صورها التي تعرضها أخيراً.