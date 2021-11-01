كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان ان ابنة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ما زالت تعمل في قناة “mbc” السعودية مطالبة بطردها.
وقالت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “باتريسيا #جورج_قرادحي ابنة وزير الاعلام اللبناني الجاسوس الذي أيّد الحوثي وهاجم قوات التحالف واخترق المؤسسات وجنّد الكثير ما زالت تعمل لدى مجموعة الـ MBC !! يجب ان تطرد شر طرده”.
بدورها علقت الاعلامية فجر السعيد على تغريدة مي العيدات وكتبت “خل تروح تشتغل بقناة المنار”.
وكان قد كشف الإعلامي عبدالجليل السعيد أن ابنة وزير الإعلام اللبناني “باتريسيا” لها منصب رفيع في mbc Academy.
واستنكر الإعلامي استمرار باتريسيا جورج قرداحي في عملها بقناة سعودية رغم تصريحات والدها الذي هاجم خلالها المملكة والإمارات، مطالبا بفصلها.
يذكر ان جورج قرداحي لديه ثلاثة أبناء هم غبريال، باميلا وباتريسيا من زوجته ايدا قرداحي.
ماهذا الانحطاط الخليجي الهمجي الذي وصل الى ادنى مستوى ؟؟ ولماذا تحملوها وزر ما قال ابوها
ام ان كلام الله لا يعجبكم ؟ فغيرتم قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر اخرى ؟؟ واصبح في اخلاقكم وثقافتكم انها تزر ؟؟
مع هذا الافضل لابنة قرداحي تبصق في وجوه امثلاك وتستقيل ، وكل المؤسسات الاعلامية العالمية الراقية والمحترمة ترحب بها ، بدل ما تعيش بين سكارى بول البعير ومرضعات الكبير.
ماذا تقول أنت؟