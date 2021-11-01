كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان ان ابنة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ما زالت تعمل في قناة “mbc” السعودية مطالبة بطردها.

وقالت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “باتريسيا #جورج_قرادحي ابنة وزير الاعلام اللبناني الجاسوس الذي أيّد الحوثي وهاجم قوات التحالف واخترق المؤسسات وجنّد الكثير ما زالت تعمل لدى مجموعة الـ MBC !! يجب ان تطرد شر طرده”.

خل تروح تشتغل بقناة المنار — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 1, 2021

بدورها علقت الاعلامية فجر السعيد على تغريدة مي العيدات وكتبت “خل تروح تشتغل بقناة المنار”.

وكان قد كشف الإعلامي عبدالجليل السعيد أن ابنة وزير الإعلام اللبناني “باتريسيا” لها منصب رفيع في mbc Academy.

واستنكر الإعلامي استمرار باتريسيا جورج قرداحي في عملها بقناة سعودية رغم تصريحات والدها الذي هاجم خلالها المملكة والإمارات، مطالبا بفصلها.

الإعلامي عبدالجليل السعيد :

ابنة #جورج_قرادحي باتريسيا تعمل في قناة mbc حتى الآن ولها منصب رفيع في mbc Academy pic.twitter.com/fULQbYrovh — قناة ابـو حسن (@Mbm20007) October 30, 2021

يذكر ان جورج قرداحي لديه ثلاثة أبناء هم غبريال، باميلا وباتريسيا من زوجته ايدا قرداحي.