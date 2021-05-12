أوضحت الإعلامية الكويتية مي العيدان تفاصيل رحلة مواطنتها الفنانة جواهر في العلاج من السرطان في العاصمة البريطانية، إثر إعلان إصابتها بالمرض الخبيث في شهر شباط (فبراير) من عام 2020 الماضي.

وكتبت العيدان عبر حسابها الرسمي في تطبيق “انستغرام”: “لا تنسون الفنانة جواهر الكويتية من الدعاء”.

وأضافت: “فما زالت تتعالج من من مرض السرطان في لندن. اللهم بحق هذه الليالي المباركة ان تشفي كل مريض يئن ويتألم وان تملأ جسده صحة وعافية ياقادر يا مقتدر”.

ويذكر أن جواهر تحدثت للمرة الأولى عن مرضها منذ أشهر قليلة خلال اتصال هاتفي أجري معها على شاشة تلفزيون الكويت.

وقالت إنها ما زالت في مرحلة العلاج وتتلقى الدعم من السلطات الكويتية. إلا أنها عبّرت عن شعورها بالانزعاج بسبب الغربة طالبةً من الجمهور الدعاء لها بالشفاء. وكشفت أنه تمت زيادة جرعة العلاج الذي تتلقاه مشددةً على اشتياقها لأهلها وبلدها.