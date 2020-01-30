مي العيدان تكشف عن إصابة نجل فنان خليجي ب ” سرطان الدم “

نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان الكويتي ” محمد المسلم ” ونجله ” جاسم ” أعلنت من خلالها عن إصابة جاسم بمرض اللوكيميا ” سرطان الدم ” .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة قائلة : ” لا حول ولا قوة الا بالله .. تم إصابة جاسم إبن الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم لوكيميا ” .

وتابعت : ” يا الله شفاك .. طفل صغير يعاني هم ناضري أمه وأبيه .. اللهم لا تحرم أحدا من ابنه .. اللهم اكسه برداء الصحة والعافية .. أكثر له من الدعاء فلا يرد القضاء سوى الدعاء ” .

كما نشر الفنان محمد المسلم مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” دعا فيها بالشفاء العاجل لإبنه .. فكتب : ” اللهم لا تختبر صبرنا في صحة من نحب اللهم أشفي جاسم المسلم انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ” .

وقال في تغريدة أخرى : ” اللهم اني اسألك أن تشفيه لا ضر إلا ضرك ولا نفع إلا نفعك ولا ابتلاء إلا ابتلائك ولا معافاة إلا معافاتك أنت الحي القيوم “.

اللهم لا تختبر صبرنا في صحة من نحب اللهم أشفي جاسم المسلم انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك — محمد المسلم (@M_Lmslm) January 29, 2020