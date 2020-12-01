إعتذرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ بشكل رسمي للممثل المصري ​أحمد بدير​، وعبّرت عن ندمها عما بدر منها تجاه ووصفه بـ”الأقرع”، وقالت: “سمعت صوته إمبارح وكان متألم جدًا وحزين.. أنت راجل كبير وحقك عليّا”.

وأضافت مي في مقطع فيديو نشرته، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، إنها لا ترغب في أن يتنازل أحمد بدير عن الدعوى التي قدّمها ضدها، بعد أن سخرت منه.



وتابعت: “كمل في قضاياك عادي، حتى لو قدمت 15 قضية، بس أنا أخاف من الله عشان إحنا عايشين في زمن وباء، وخايفة أموت وأقابل ربنا وأنا عندي خصوم أو فيه ناس جرحتها.. دي مجرد دعابة لا أقصد شيء.. الرجوع للحق فضيلة.. ومش عيب اعتذر لك”.

وكان بدير قد رفع دعوى قضائية ضد مي، بعد أن سخرت منه، وأصدر محاميه أشرف عبد العزيز بياناً، جاء فيه: “يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام mayl3eidankwt، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرا وسبا في حق الفنان القدير أحمد بدير”.