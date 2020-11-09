نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان صورة لنجل الفنان الاماراتي حبيب غلوم من زوجته الاولى وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت مي العيدان على صورة حبيب غلوم ونجله الشاب كاتبة: “صورة يوسف ابن الفنان حبيب غلوم. . . الصراحه الابو احلى عسى بس هيفاء حسين ماتزعل مني . . عاد عزيزه ام سعد”.

وقد اكد متابعو مي العيدان ان هيفاء حسين لن تزعل لانها تعامل اولاد زوجها كاولادها تماما حيث كتب احدهم “ماتزعل هيفاء قلبه طيب ” وقال اخر “شو اللي يزعل تحب عيال زوجها وتفتخر فيهم”.

وكان حبيب غلوم قد احتفل العام الماضي يقدوم حفيدته من نجله يوسف حيث نشر عبر حسابه على “انستغرام” تهنئة خاصة لنجله بمناسبة قدوم ابنته هيا يوسف العطار، كما قدم كذلك التهنئة لزوجة ابنه يوسف وتمنى الفنان الإماراتي أن يحفظ الله حفيدته وأنه يجعلها مصدر لسعادة والديها ولأسرتها فكتب: “أبارك لابني الدكتور يوسف وحرمه قدوم ابنتهما هيا نسأل المولى عز وجل أن يبارك في عمرها ويجعلها قرة عين والديها والحمدلله العاطي على فضله ونعمه”، كما دعى لحفيدته فكتب: “ربي اجعلها من الذرية الصالحة واحفظها”، الدكتور يوسف حبيب غلوم هو أحد أبناء الفنان الإماراتي من زوجته الأولى ويحرص بشكل مستمر على نشر العديد من الصور التي تجمعه مع والده في العديد من المناسبات.

يذكر أن هيفاء حسين تزوجت مرتان وكان زوجها الأول هو والد ابنها «سعد» ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 أعلن عن زواجها من الفنان حبيب غلوم وقد رزقت منه مؤخرا بتوأم.