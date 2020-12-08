فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجمهور بنشرها صورة للممثل المصري عمر حسن يوسف ابن الممثلة المصرية شمس البارودي، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
وقد علّقت مي على الصورة التي وضعت ايضا الى جانبها صورة والدته شمس، بالقول: “صورة عمر ابن الفنانه شمس البارودي . . مافي اجمل من امه. . اسطوره بالجمال”.
واللافت هو تلقيها تعليق من أحد المتابعين دعاها لعدم زيارة مصر، كاتبا لها: “مي العيدان نصيحه لك لا تزوري مصر قسما بالله الجميع في انتظارك لا احد سوف يرحمك يا مي والله على ما نقول شهيد”.
فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجمهور بنشرها صورة للممثل المصري عمر حسن يوسف ابن الممثلة المصرية شمس البارودي، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.