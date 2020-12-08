فاجأت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ الجمهور بنشرها صورة للممثل المصري عمر حسن يوسف ابن الممثلة المصرية ​شمس البارودي​، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وقد علّقت مي على الصورة التي وضعت ايضا الى جانبها صورة والدته شمس، بالقول: “صورة عمر ابن الفنانه شمس البارودي . . مافي اجمل من امه. . اسطوره بالجمال”.

واللافت هو تلقيها تعليق من أحد المتابعين دعاها لعدم زيارة مصر، كاتبا لها: “مي العيدان نصيحه لك لا تزوري مصر قسما بالله الجميع في انتظارك لا احد سوف يرحمك يا مي والله على ما نقول شهيد”.





