مي العيدان تنشر فيديو لقبر تارة فارس.. شاهدوا ما الذي فعله الدفان!

في حملتها المتواصلة للتعبير عن موقفها مما يحصل في العراق بعد سلسلة الاغتيالات التي وقعت، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الإثنين، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو قالت إنه لقبر عارضة الأزياء العراقية تارة فارس.

ويظهر في المقطع رجل يطلب من مشاهديه أن يقرأوا الفاتحة وأن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويُعرّف المشاهدين بمكان وجود قبر الشابة الراحلة، التي قتلت قبل أيام رمياً بالرصاص في العاصمة بغداد.

وعلقت مي على المقطع بالقول: “الدفان علي العمية‬‎ أول شخص يزور قبر الراحلة تارة فارس”، ويسمع في المقطع بعض الأشخاص القريبين من الرجل وهم يساعدونه في وصف مكان القبر، حيث شرحوا ان مدفن الراحلة في رابع أو خامس شارع من جامع فاطمة الزهراء، وذلك كرسالة للراغبين في زيارة قبرها.

يذكر أن فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق 2014، وملكة جمال بغداد 2015، قُتلت برصاصات أطلقها عليها مجهول، لتكون بذلك عملية الاغتيال الرابعة من نوعها خلال العام الجاري في العراق، بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار على الناشطة الحقوقية العراقية سعاد العلي، ومقتل صاحبتي مركزي تجميل هما رفيف الياسري ورشا الحسن، في ظروف غامضة.

المصدر: lahamag.com

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