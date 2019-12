مي العيدان تهاجم كاظم الساهر وتتهمه بالغياب عن “موسم الرياض” بسبب الازمة القطرية!

View this post on Instagram

زين الحمدالله طلع عندك احساس . . ليش ما تقول الصج انك ماتقدر اتحضر عشان الازمه القطريه اللي صار لها اكثر من ٣ سنوات مو لان العراق يمر ب ازمه مو من الثمانينات و العراق ما اتخلص ازماته حربين و موت و كيماوي و حصار و ارهاب و زرقاوي و زفتاوي و تفجيرات يوميه و كل يوم يموت العشرات غير أزماتهم الكهربا والماديات و الوضايف خلك مره وحده بعمرك صريح لا أتلف و أدور لان مكشوفه حدها . . لو فيك خير سوي حفله بالعراق وحط ريعها للولاد الشهداء بس ادري ما انسويها يا قيصر بدون عرش 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #هنادي_الكندري