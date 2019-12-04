مي العيدان تهاجم كاظم الساهر وتتهمه بالغياب عن “موسم الرياض” بسبب الازمة القطرية!

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما لاذعا على الفنان العراقي كاظم الساهروذلك بعد اعتذاره عن حفله في ”موسم الرياض“في السعودية.

وقالت مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“:“زين، الحمد الله طلع عندك إحساس.. ليش ما تقول الصح إنك ما تقدر تحضر عشان الأزمة القطرية اللي صار لها أكثر من 3 سنوات مو لأنه العراق يمر بأزمة، مو من الثمانينيات والعراق ما تخلص أزماته، حربان، وموت، وكيماوي، وحصار، وإرهاب ، وزرقاوي، وزفتاوي، وتفجيرات يومية“.

وواصلت العيدان الهجوم على كاظم قائلة:“كل يوم يموت العشرات غير أزمات الكهرباء والماديات والوظائف، خلك مرة واحدة بعمرك صريحًا لا تلف ولا تدور لأنها مكشوفة وحدها.. لو فيك خير سوي حفلة في العراق وحط ريعها لأولاد الشهداء، بس أدري ما تسويها يا قيصر بدون عرش“.

نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم. #العراق #كاظم_الساهر — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) December 2, 2019

وكانت الصفحة الرسمية للفنان العراقي كاظم الساهر أعلنت عبر ”تويتر“، عن إلغاء حفله المنتظر في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، وذلك بسبب الأحداث الجارية في العراق، والذي يشهد تظاهرات شعبية هذه الأيام.