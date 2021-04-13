سخرت ال​إعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​ من الفنان العراقي ​علي يوسف​ بعد ظهوره الأول إثر إعلانه اعتزال الفن والتمثيل، وقالت :”هذا مو أمس قال أعتزل شنو قص شعره ورجع، قلت لكم أمس مايقدر يعتزل”.

وظهر علي يوسف وهو يؤدي أغنية رمضانية بعدما أطل على متابعيه، في ما يبدو أنه تراجع عن قراره بالاعتزال.



وكانت العيدان وصفت الفنان العراقي بـ”الصنم”، عقب مشاركة الأخير منشوراً قال فيه: “حضروا الشيبس والمكسرات إلي كانت بيدكم أمس، عندنا سهرة طويلة اليوم، في بث مباشر مفصل الليلة”، فيما ردت مي العيدان عليه بمنشور على “إنستجرام” كتبت فيه: “قول والله، معقولة الصنم بيطلع يتكلم بعد ٦ أشهور”.

وتابعت العيدان، انتقادها لتصرفات يوسف، بمنشور جديد كتب فيه: “أنا أقول كافي وأتوقع صار الوقت اللي لازم تنتهي بي كل هالفوضى”.



وأعادت مي العيدان، نشر نفس الصورة وتعليقه، معقبة: “أقص ايدي لو طلعت تتكلم ،و الفوضى اللي تتكلم عنها أنت وزوجتك استفتوا إيه من وراها ،ولا زوجتك شنو شغلتها و لا شنو شهرتها عشان يصير عندها أكثر من ٣٤٤ الف متابع و أنت ما كان عندك متابعين ،وصلت للمليون من ورى الفوضى ما أقول إلا حسافه على اللي شهرتكم و لا انتو لا فن و لا مضمون”.