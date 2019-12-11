مي سليم مع شقيقاتها ميس ودانا حمدان: “اجدع اخوات في الدنيا”

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة جمعتها بشقيقاتها ميس ودانا حمدان وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت مي سليم على الصورة قائلة: “اخواتي أطيب وأحن اخوات و اجدع اخوات في الدنيا ربنا يخليكوا ليا و يحفظكم بحبكوا اوي❤️”.

اخواتي أطيب وأحن اخوات و اجدع اخوات في الدنيا ربنا يخليكوا ليا و يحفظكم بحبكوا اوي❤️ pic.twitter.com/SeuqBDzimD — Mai Selim (@MaiSelim) December 10, 2019

وكانت ميس حمدان قد نشرت، قبلها بساعات، فيديو ظهرت فيه ترقص مع “لي لي” ابنة مي سليم وصديقاتها وعلقت قائلة: “لىً لىً بنت مي و اصحابها خواجات حبتين فطلبو مني اوريهم كم حركه عربي وزي منتو شايفين يجننو…… مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك …ربنا يحميلكو ولادكم كلكم”.

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