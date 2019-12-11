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مي سليم مع شقيقاتها ميس ودانا حمدان: “اجدع اخوات في الدنيا”

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مي سليم وميس ودانا حمدان

مي سليم وميس ودانا حمدان

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة جمعتها بشقيقاتها ميس ودانا حمدان وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت مي سليم على الصورة قائلة: “اخواتي أطيب وأحن اخوات و اجدع اخوات في الدنيا ربنا يخليكوا ليا و يحفظكم بحبكوا اوي❤️”.

وكانت ميس حمدان قد نشرت، قبلها بساعات، فيديو ظهرت فيه ترقص مع “لي لي” ابنة مي سليم وصديقاتها وعلقت قائلة: “لىً لىً بنت مي و اصحابها خواجات حبتين فطلبو مني اوريهم كم حركه عربي وزي منتو شايفين يجننو…… مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك …ربنا يحميلكو ولادكم كلكم”.

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