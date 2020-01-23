مي عز الدين بموقف محرج بسبب قصر قامتها

نشرت الممثلة المصرية مي عزالدين صورة طريفة لموقف محرج حصل بينها وبين طبيبها الخاص على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت مي بالصورتين مع طبيبها، وكتبت معلقة على إحداهما: “لما يبقى دكتورك أطول منك وتحاول تطوله”، وعلقت على الأخرى: “هو علشان دكتوري هسكت له؟ شديت كرسي وطلعت أتفاهم معاه”.
من ناحية أخرى كانت مي عز الدين قد تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل تليفزيوني جديد، سيعرض في موسم رمضان المقبل مع المخرج إبراهيم فخر بطولة مي وخالد سليم وأحمد حاتم ورامز أمير وتأليف محمد سليمان عبد المالك