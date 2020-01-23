مي عز الدين بموقف محرج بسبب قصر قامتها

نشرت الممثلة المصرية ​مي عزالدين​ صورة طريفة لموقف محرج حصل بينها وبين طبيبها الخاص على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وظهرت مي بالصورتين مع طبيبها، وكتبت معلقة على ‏إحداهما: “لما يبقى دكتورك أطول منك وتحاول تطوله”، وعلقت على الأخرى: “هو علشان دكتوري هسكت له؟ شديت كرسي ‏وطلعت أتفاهم معاه”.

من ناحية أخرى كانت مي عز الدين قد تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل تليفزيوني جديد، سيعرض في موسم رمضان المقبل‎ مع المخرج إبراهيم فخر بطولة مي وخالد سليم وأحمد حاتم ورامز أمير وتأليف محمد سليمان عبد المالك