شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانة “مي عز الدين” التى ارتبطت بنجم المنتخب المصري السابق الكابتن “محمد زيدان”، عام 2009، وتمت الخطوبة في أجواء أسرية. حيث قام محمد زيدان بتقديم «الشبكة» لمي في المستشفى أثناء زيارته لوالدتها وبعد عودته مباشرة من الجزائر، ولكن تم انهاء الخطوبة بعد اقل من 4 شهور بسبب اختلاف في وجهات النظر وطبيعة عمل مي عز الدين وكذلك معيشة زيدان في المانيا بالإضافة لبعض الأختلافات الأخرى في التفكير بينهما.

الفنانة مي عز الدين ونجم المنتخب المصري الكابتن محمد زيدان ، عام 2009

صورة تشهد الأرتباط الرسمي لمي عز الدين ومحمد زيدان في المستشفي أثناء زيارته لوالدتها

وأكدت الفنانة مي عز الدين، أنها كانت تعلم بأن خطيبها السابق الكابتن محمد زيدان كان مرتبطًا بعلاقة حب مع صديقة له في الدنمارك، وانفصلا قبل ارتباطهما سويًا، وصرحت “مي” خلال لقائها مع الإعلامية “راغدة شلهوب” بـ “برنامج 100 سؤال”: “بعدها تقابلت مع محمد، وارتبطنا، وانفصلنا بعدها، وعاد لصديقته مرة أخرى وتزوجها”، وأضافت مى: “انتهت علاقتنا بالتليفون لأنه يعيش بالخارج، وكان هناك بينا خلافات كبيرة في الفترة الأخيرة من ارتباطنا، واختلافنا كان في الآراء والطباع، ولم تكن الغيرة وراء انفصالنا”.

مي عز الدين وزيدان

وعلي الصعيد الفنى، تودع النجمة مي عز الدين بلاتوه مسلسلها الجديد ” خيط حرير”، بعد أيام حيث تواصل التصوير بشكل يومي في الديكور الخاص بالعمل، حيث تعمل مى وفريق المسلسل على قدم وساق للانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية، ليدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزاً للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

“مسلسل خيط حرير” يشارك فى بطولته إلى جانب مي عز الدين كلًا من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.