علقت الفنانة المصرية، مي عمر، على دخولها قائمة الفنانين الأكثر تأثيراً على “السوشيال ميديا”، وذلك بعد تصنيفها في المرتبة السادسة من جانب موقع “Influencer Marketing Hub”.



وعبرت مي عمر عن سعادتها بدخول تلك القائمة، حيث وثقت ذلك من خلال منشور لها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، حيث تفوقت على الفنان محمد حماقي، وشيرين عبدالوهاب.



وكتبت عمر، قائلة: “سعيدة بوجودي في قائمة الأكثر تأثيراً على السوشيال ميديا لعام 2021.. شكرًا لدعمكم وحبكم”.

يذكر انه يوجد في تلك القائمة عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بينهم نانسي عجرم، وتامر حسني، ومحمد رمضان، وهيفاء وهبي.

واندهش بعض رواد التواصل الاجتماعي، من خلال التفاعل مع منشور مي عمر، ووجودها في تلك القائمة، إذ تساءل البعض عن سبب وجود ممثلة وسط نجوم الغناء، فيما أكد آخرون أن مي اعتمدت على قائمة ليست نهائية من موقع “influencermarketinghub”، المعني بتحليل محتوى صفحات المشاهير على “السوشيال ميديا”.



واستقر البعض على أن هذه القائمة تعنى بشهر سبتمبر الجاري فقط، وأن تحديثاً جديداً سيجري طرحه وفقاً للتفاعلات الحديثة، والمشاركات من جانب الجمهور.



يذكر أن موقع “Influencer Marketing Hub” يعد منصة تسويقية للسوشيال ميديا والمؤثرين، ويقوم بتزويد منصات التسويق المؤثرة بالمعلومات.