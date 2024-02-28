مع اقتراب شهر رمضان 2024 بدأت الشركات المنتجة في الكشف عن “البوسترات” الرسمية للأعمال الفنية التي تشارك في الماراثون الرمضاني، وكان الملفت فيها ظهور عدد من الفنانات بالحجاب في مسلسلات تنوعت بين الاجتماعي والتاريخي.

بسمة في “مسار إجباري”

بدورها ظهرت الفنانة بسمة بالحجاب في بوستر مسلسل “مسار إجباري” بشخصية “نعناعة” وظهرت ترتدي الحجاب بطريقة “سبانش”، هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها بسمة الحجاب في أعمالها، قبل شهر ظهرت في مسلسل “بطن الحوت” به.

مسلسل “مسار إجباري” بطولة عصام عمر، وأحمد داش، وصابرين، وجوري بكر، وبسمة، وخالد الصاوي، تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

زينة في العتاولة

تشارك الفنانة زينة هذا العام في مسلسل “العتاولة” وكشفت منصة “شاهد” عن بوستر شخصيتها في المسلسل، وظهرت فيه ترتدي الحجاب على الطريقة الحديثة.

مسلسل “العتاولة” تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب وحنان يوسف وصلاح عبدالله وسامي مغاوري وميمي جمال وهدى الإتربي وأحمد كشك ومؤمن نور ومريم محمود الجندي والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مي عمر في نعمة الأوكاتو

أما الفنانة الفنانة مي عمر فتقدم البطولة المطلقة هذا العام في رمضان 2024 في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” وظهرت في الصورة الدعائية للعمل ترتدي الحجاب على طريقة “التيربون”.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة، وكمال أبو رية، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

رنا رئيس في “سر إلهي”

ولفتت الفنانة رنا رئيس الأنظار بعد ظهورها بالحجاب في بوسترات مسلسل “سر إلهي” والمسلسل من بطولة الفنانة روجينا وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي شعبي، ويحكي عن قصة “نصرة”، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يشارك روجينا البطولة؛ أحمد مجدي، رنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

منال سلامة في “صيد العقارب”

الفنانة منال سلامة، جذبت الجمهور بظهور خاص بالحجاب في بوسترات مسلسل “صيد العقارب”، وتلعب دور البطولة فيه الفنانة غادة عبد الرازق، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

ويشارك عدد من الفنانين في المسلسل ومنهم رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد علي رزق، منال سلامة، عايدة فهمي، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربي، ومحمد صلاح.

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