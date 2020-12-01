كشفت الممثلة المصرية المعتزلة ” مي فخري ” في مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن السبب من وراء قرارها بارتداء الحجاب واعتزال التمثيل .

وذلك بعد تساؤل الكثير من المتابعين حول ذلك فأشارت مي فخري إلى ان الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بكثير من النعم التي أعطاها لها هي وليست للناس وهو ما جعلها تفكر في أن تحافظ على هذه النعم لنفسها .

وتابعت : ” دلوقتي أنا حاسة أحسن ومرتاحة أكتر ومش متقيدة خالص في موضوع اللبس بالعكس أنا مبسوطة أكتر من الأول بكتير وبلبس كل اللي أنا عايزاه بشكل طبعا محتشم يليق مع الحجاب ” .

وأضافت مي فخري : ” كل حاجة الحمد لله بقت أحسن .. نفسيا أنا بقيت أحسن بقيت بخرج في الشارع مرتاحة أكتر معنديش حد بيبص عليا النظرة اللي كل البنات عارفينها في نظرة بتتبصلك بتبقي حاسة إنك عايزة الأرض تنشق وتبلعك ” .